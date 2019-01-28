Московское "Динамо" впервые в сезоне переиграло рижское "Динамо"

"Динамо" обыграло рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2. В составе победителей отличились Владислав Ефремов, Дмитрий Моисеев и Микс Индрашис. В составе гостей шайбы забросили Кристапс Зиле и Брэндон Макмиллан.
Московский клуб впервые в сезоне сумел одержать победу над латвийцами.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"ХК Динамо" (Москва) - "Динамо" (Рига) - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Голы: Макмиллан - 6 (бол., Дарзиньш, Майоне), 12:50 - 0:1. Зиле - 3 (Мейя, Батня), 21:53 - 0:2. Моисеев - 4 (Мозер, Миронов), 34:20 - 1:2. Ефремов - 2 (Хиетанен, Чайковски), 42:47 - 2:2. Индрашис - 12 (Кагарлицкий, Волков), 43:17 - 3:2.
Вратари: Бочаров - Билялов (59:28).
Штраф: 8 - 6.
Броски: 39 (9+9+21) - 30 (10+12+8).
Судьи: Кулев, Овчинников.
28 января. Москва. "ВТБ Арена".