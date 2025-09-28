Московское «Динамо» внесло Мамина в список травмированных до 15 октября

Нападающий московского «Динамо» Максим Мамин внесен в список травмированных, сообщает пресс-служба бело-голубых.

24 сентября 30-летний форвард не смог окончить встречу с «Шанхай Дрэгонс» из-за повреждения. Отмечается, что Мамин прошел все необходимые обследования и будет находится в списке травмированных до 15 октября.

В этом сезоне на счету Мамина 8 матчей, в которых он отметился 4 результативными передачами.