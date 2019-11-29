Московское «Динамо» в серии буллитов обыграло «Торпедо»

Московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов обыграло «Торпедо» со счетом 2:1.

Столичный клуб с 43 очками располагается на третьем месте в Западной конференции, нижегородцы с 41 очком на одну строчку ниже.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Чайковски — 5 (Алексеев), 8:14 — 0:1. Ильин — 3 (Минеев), 58:05 — 1:1.

Победный буллит: Петерссон.

Вратари: Тихомиров — Бочаров.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 47 (13+14+14+6) — 28 (13+7+5+3).

Судьи: Гамалей, Морозов.

29 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

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