Московское «Динамо» в гостях обыграло «Салават Юлаев»

Московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграло «Салават Юлаев» со счетом 3:0. Дубль оформил Дмитрий Яшкин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «ХК Динамо» (Москва) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Яшкин — 22 (бол., Шипачев, Сергеев), 30:02 — 0:1. Яшкин — 23 (Шипачев, Кагарлицкий), 47:00 — 0:2. Муранов — 1 (Еременко, Миронов), 48:46 — 0:3.

Вратари: Тарасов — Еременко.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 38 (12+15+11) — 26 (11+8+7).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

5 декабря. Уфа. «Уфа-Арена».