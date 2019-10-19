Московское «Динамо» в гостях обыграло «Куньлунь»

Московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграло «Куньлунь» со счетом 2:1. Победный гол забил Вячеслав Кулемин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Шипачев — 7 (бол., Тарасов), 7:36 — 0:1. Крэкнелл — 3 (бол., Фрэм), 14:57 — 1:1. Кулемин — 7 (Игумнов), 44:14 — 1:2.

Вратари: Грубец (58:07) — Еременко.

Штраф: 20 — 6.

Броски: 36 (9+9+18) — 25 (13+9+3).

Судьи: Беляев, Букин.

19 октября. Пекин. «Шоуган Арена».