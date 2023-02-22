Московское «Динамо» стало седьмым клубом, достигшим отметки в 1000 матчей в КХЛ

Московское «Динамо» в эти минуты принимает на своем льду «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Этот матч стал для бело-голубых 1000-м в рамках лиги. «Динамо» стало седьмым клубом, достигшим этой отметки.

Ранее это сделали «Металлург» (1051), СКА (1043), «Ак Барс» (1038), ЦСКА (1024), «Авангард» (1022) и «Салават Юлаев» (1022).

Бело-голубые после 65 матчей набрали 82 очка и располагаются на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.