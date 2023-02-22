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Сегодня, 21:04

Московское «Динамо» стало седьмым клубом, достигшим отметки в 1000 матчей в КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Московское «Динамо» в эти минуты принимает на своем льду «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Этот матч стал для бело-голубых 1000-м в рамках лиги. «Динамо» стало седьмым клубом, достигшим этой отметки.

Ранее это сделали «Металлург» (1051), СКА (1043), «Ак Барс» (1038), ЦСКА (1024), «Авангард» (1022) и «Салават Юлаев» (1022).

Бело-голубые после 65 матчей набрали 82 очка и располагаются на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

ХК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 67 49 18 103
2 Локомотив 67 40 27 90
3 ЦСКА 65 41 24 90
4 Торпедо 66 42 24 89
5 Динамо М 65 36 29 82
6 Витязь 66 34 32 76
7 Северсталь 66 30 36 73
8 Динамо Мн 67 26 41 66
9 Спартак 66 28 38 64
10 Куньлунь 66 21 45 49
11 Сочи 65 9 56 27
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 66 40 26 89
2 Авангард 66 38 28 83
3 Сибирь 66 38 28 83
4 Сал. Юлаев 66 36 30 82
5 Автомобилист 66 36 30 81
6 Металлург 66 34 32 80
7 Адмирал 66 32 34 73
8 Нефтехимик 67 32 35 70
9 Трактор 66 29 37 68
10 Амур 66 29 37 67
11 Барыс 67 27 40 61
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1.03
22.02 15:30
Сибирь – Барыс
 4 : 2
22.02 16:30
Авангард – Локомотив
 4 : 3 ОТ
22.02 17:00
Автомобилист – Сал. Юлаев
 1 : 3
22.02 19:00
Нефтехимик – Металлург
 4 : 3 ОТ
22.02 19:00
Торпедо – Северсталь
 2 : 3
22.02 19:30
Динамо М – Витязь
 - : -
22.02 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
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