Московское «Динамо» стало седьмым клубом, достигшим отметки в 1000 матчей в КХЛ
Московское «Динамо» в эти минуты принимает на своем льду «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Этот матч стал для бело-голубых 1000-м в рамках лиги. «Динамо» стало седьмым клубом, достигшим этой отметки.
Ранее это сделали «Металлург» (1051), СКА (1043), «Ак Барс» (1038), ЦСКА (1024), «Авангард» (1022) и «Салават Юлаев» (1022).
Бело-голубые после 65 матчей набрали 82 очка и располагаются на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|67
|49
|18
|103
|2
|Локомотив
|67
|40
|27
|90
|3
|ЦСКА
|65
|41
|24
|90
|4
|Торпедо
|66
|42
|24
|89
|5
|Динамо М
|65
|36
|29
|82
|6
|Витязь
|66
|34
|32
|76
|7
|Северсталь
|66
|30
|36
|73
|8
|Динамо Мн
|67
|26
|41
|66
|9
|Спартак
|66
|28
|38
|64
|10
|Куньлунь
|66
|21
|45
|49
|11
|Сочи
|65
|9
|56
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Авангард
|66
|38
|28
|83
|3
|Сибирь
|66
|38
|28
|83
|4
|Сал. Юлаев
|66
|36
|30
|82
|5
|Автомобилист
|66
|36
|30
|81
|6
|Металлург
|66
|34
|32
|80
|7
|Адмирал
|66
|32
|34
|73
|8
|Нефтехимик
|67
|32
|35
|70
|9
|Трактор
|66
|29
|37
|68
|10
|Амур
|66
|29
|37
|67
|11
|Барыс
|67
|27
|40
|61
Результаты / календарь
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25.02
26.02
1.03
|22.02
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|4 : 2
|22.02
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|4 : 3 ОТ
|22.02
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|1 : 3
|22.02
|19:00
|
Нефтехимик – Металлург
|4 : 3 ОТ
|22.02
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|2 : 3
|22.02
|19:30
|
Динамо М – Витязь
|- : -
|22.02
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
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