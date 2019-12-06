Московское «Динамо» разгромило «Локомотив»

«Локомотив» дома проиграл московскому «Динамо» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Ярославле.

В составе «Динамо» отличились защитники Михал Чайковски и Юусо Хиетане, нападающие Андрей Алексеев, Максим Афиногенов.

«Динамо» с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» — 8-я строчка и 39 баллов (Западная).

КХЛ.Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «ХК Динамо» (Москва) — 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Голы: Чайковски — 6 (Петерссон), 9:47 — 0:1. Алексеев — 2 (Волков, Миронов), 17:28 — 0:2. Хиетанен — 12 (Шипачев), 23:39 — 0:3. Афиногенов — 6 (Тарасов), 36:49 — 0:4.

Вратари: Коновалов (Лазушин, 23:39) — Бочаров.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 25 (12+9+4) — 29 (9+12+8).

Судьи: Букин, Гамалей.

6 декабря. Ярославль. «Арена-2000».

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