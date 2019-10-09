Московское «Динамо» проиграло «Трактору» и потерпело 5-е поражение в 6 матчах

«Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл московское «Динамо» — 3:2. В составе хозяев дубль оформил Ярослав Косов, также отличился Андрей Попов. У москвичей забивали Вадим Шипачев и Михал Чайковски.

«Динамо» потерпело 5-е поражение в 6 последних матчах, с 17 очками они занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» (17) — 7-й на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «ХК Динамо» (Москва) — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Голы: Попов — 3 (Меньшиков), 31:09 — 1:0. Косов — 2 (Карлин, Тридчиков), 46:42 — 2:0. Шипачев — 6 (бол., Хиетанен, Чайковски), 50:40 — 2:1. Чайковски — 2 (Игумнов), 53:11 — 2:2. Косов — 3, 57:41 — 3:2.

Вратари: Демченко — Бочаров (58:58).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 34 (11+15+8) — 41 (13+12+16).

Судьи: Белов, Оскирко.

9 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

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