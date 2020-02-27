Московское «Динамо» сыграет со «Спартаком» в первом раунде плей-офф КХЛ

Минское «Динамо» одержало победу над одноименной командой из Москвы (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Минске на стадионе «Минск-Арена».

В составе команды Владимира Крикунова отличились защитники Егор Зайцев и Андрей Миронов, нападающий Дмитрий Яшкин. У минского «Динамо» — хет-трик оформил нападающий Андрей Костицын и один гол забил форвард Александр Павлович.

Московское «Динамо» остаются на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками и встретятся со «Спартаком» в первом райнде плей-офф Кубка Гагарина.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «ХК Динамо» (Москва) — 4:3 (1:3, 3:0, 0:0)

Голы: Зайцев — 3 (Алексеев, Брюквин), 1:29 — 0:1. Миронов — 4 (бол., Пулккинен), 5:32 — 0:2. А. Костицын — 15 (Ковыршин), 15:54 — 1:2. Яшкин — 31 (Индрашис), 16:32 — 1:3. А. Костицын — 16 (Граньяни), 23:16 — 2:3. А. Костицын — 17 (бол., Павлович, Эллиотт), 27:25 — 3:3. Павлович — 7 (Эллиотт, Спунер), 36:08 — 4:3.

Вратари: Толопило — Бочаров (Еременко, 26:01, 58:32).

Штраф: 13 — 19.

Броски: 29 (9+13+7) — 29 (12+11+6).

Судьи: Ансонс, Кулев.

27 февраля. Минск. «Минск-Арена».