Московское "Динамо" продлило контракт с Шипачевым

Московское "Динамо" на своем официальном сайте сообщило о продлении контракта с нападающим Вадимом Шипачевым. Новый договор с хоккеистом рассчитан до 2021 года.

В прошлом сезоне Шипачев дебютировал в составе "Динамо", провел 72 матча и набрал 76 (21+55) очков, установив новый рекорд результативности в клубе. Он стал третьим в гонке бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ и занял второе место в рейтинге ассистентов. Предыдущий контракт форварда был рассчитан до 2020 года.