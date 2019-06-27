Московское "Динамо" продлило контракт с Шипачевым

Московское "Динамо" на своем официальном сайте сообщило о продлении контракта с нападающим Вадимом Шипачевым. Новый договор с хоккеистом рассчитан до 2021 года.
В прошлом сезоне Шипачев дебютировал в составе "Динамо", провел 72 матча и набрал 76 (21+55) очков, установив новый рекорд результативности в клубе. Он стал третьим в гонке бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ и занял второе место в рейтинге ассистентов. Предыдущий контракт форварда был рассчитан до 2020 года.
Продлен контракт с Вадимом Шипачевым!— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) June 27, 2019
Один из лучших центрфорвардов России продлил соглашение с московским «Динамо» до 2021 года.
Подробности: https://t.co/TU0Ibsq2bl#МыДинамо pic.twitter.com/dwbOvGRqLC
Дополнительная информация
https://dynamo.ru/news/81341-prodlen_kontrakt_s__vadimom_shipachevyim
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