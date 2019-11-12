Московское «Динамо» пригласило Черри на должность аналитика клубного канала
Московское «Динамо» предложил телеэксперту Дону Черри занять должность аналитика клубного канала.
В понедельник скандально известный ведущий был уволен с канадского телевидения из-за слов о мигрантах и красном маке — символе памяти о погибших в военных действиях.
— Привет, Дон Черри. Слышали, что уволили. Это нехорошо! Приезжай в Россию, нам нужен аналитик для «Динамо-ТВ», который мог бы говорить все, о чем думает. Мы любим старых солдат. И сошьем хороший костюм! Надеемся, ты согласишься, — говорится в сообщении «Динамо» в Twitter.
Hey, Don Cherry @CoachsCornerDC. We heard that you were fired. It's not good!— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) November 12, 2019
Come to Russia, we need an analyst for Dynamo TV who could talk whatever he thinks. We love old soldiers. And we will make a nice suit!
We hope you agree. #WeAreDynamo pic.twitter.com/5WiwikHZgQ