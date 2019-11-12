Московское «Динамо» пригласило Черри на должность аналитика клубного канала

Московское «Динамо» предложил телеэксперту Дону Черри занять должность аналитика клубного канала.

В понедельник скандально известный ведущий был уволен с канадского телевидения из-за слов о мигрантах и красном маке — символе памяти о погибших в военных действиях.

— Привет, Дон Черри. Слышали, что уволили. Это нехорошо! Приезжай в Россию, нам нужен аналитик для «Динамо-ТВ», который мог бы говорить все, о чем думает. Мы любим старых солдат. И сошьем хороший костюм! Надеемся, ты согласишься, — говорится в сообщении «Динамо» в Twitter.