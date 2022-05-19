Московское «Динамо» подпишет контракт с форвардом системы «Филадельфии»

По информации «СЭ», московское «Динамо» в ближайшее время подпишет контракт с белорусским форвардом Максимом Сушко.

Права на 23-летнего нападающего в КХЛ ранее принадлежали минскому «Динамо».

Последние три сезона форвард провел в системе «Филадельфии» и сыграл два матча за основу «Флайерз».

В сезоне-2021/22 Сушко набрал 17 (10+7) очков в 63 матчах за фарм-клуб «Филадельфии», «Лехай Вэлли Фэнтомз» в АХЛ.