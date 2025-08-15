Московское «Динамо» подписало однолетний контракт с Гусевым

Московское «Динамо» подписало однолетний контракт с нападающим Никитой Гусевым, сообщает пресс-служба КХЛ.

1 августа стало известно, что стороны подписали пробное соглашение. По данным «СЭ», зарплата форварда по этому договору составит 150 тысяч рублей.

В сезоне-2024/25 33-летний Гусев стал лучшим бомбардиром «Динамо» в регулярном чемпионате, набрав 67 (29+38) очков в 67 матчах. Также на его счету 11 (5+6) баллов в 17 встречах плей-офф КХЛ.