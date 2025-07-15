Московское «Динамо» подписало контракт с Маминым на 2 года

Нападающий Максим Мамин подписал контракт с московским «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Соглашение игрока с клубом рассчитано на два года.

Сезон-2024/25 Мамин провел в ЦСКА. На счету 30-летнего форварда 61 матч в регулярном чемпионате, в которых он набрал 26 (13+13) очков. В плей-офф Мамин сыграл 6 матчей и не отметился результативными действиями.