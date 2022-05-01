Московское «Динамо» подписало контракт с форвардом Кудрявцевым

Московское «Динамо» подписало контракт с нападающим Павлом Кудрявцевым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с хоккеистом рассчитан на два сезона и носит односторонний характер.

Кудрявцев с 2016 года выступал за ярославский «Локомотив». За все время выступлений в КХЛ провел 168 игр, набрал 49 (23+26) очков при показателе полезности «+15».