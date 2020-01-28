Московское «Динамо» гарантировало себе участие в плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» дома одержало победу над «Торпедо» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе хозяев отличились защитник Михал Чайковски, дважды — нападающие Теему Пулккинен, Дмитрий Яшкин.

У «Торпедо» единственную шайбу в ворота соперника забросил форвард Джордан Шредер.

«Динамо» с 69 очками располагается на 4-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда гарантировала себе участие в плей-офф КХЛ. «Торпедо» — 56 баллов и 8-я строчка (Западная).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Голы: Яшкин — 23 (Шипачев), 15:09 — 1:0. Пулккинен — 20 (Тарасов), 15:23 — 2:0.

Яшкин — 24 (Индрашис, Шипачев), 23:53 — 3:0. Чайковски — 9 (Яшкин, Индрашис), 40:14 — 4:0. Шредер — 15 (Геноуэй, Рэтти), 49:07 — 4:1. Пулккинен — 21 (п.в., Бочаров, Тарасов), 53:05 — 5:1.

Вратари: Бочаров — Линдбек (Тихомиров, 23:53, Линдбек, 51:52, Тихомиров, 53:05).

Штраф: 27 — 8.

Броски: 26 (14+6+6) — 27 (12+6+9).

Судьи: Лаврентьев, Морозов.

28 января. Москва. «ВТБ Арена».