Московское «Динамо» победило «Авангард» по игре и уступило по буллитам

Московское «Динамо» обыграло «Авангард» в товарищеском матче — 4:3. Хет-трик оформил Теему Пулккинен. После игры команды провели серию буллитов, в которых омичи оказались сильнее — 2:1. В их составе отличились Иржи Секач и Сергей Толчинский, у динамовцев бросок реализовал Владимир Брюквин.

Товарищеский матч

«Авангард» (Омск) — «Динамо» (Москва) — 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

Голы: Миронов — 1 (бол., Пулккинен, Сергеев), 15:58 — 0:1. Пулккинен — 1 (Линдберг), 27:03 — 0:2. Пулккинен — 2 (Брюквин, Сергеев), 31:50 — 0:3. Грицюк — 1 (Хохлачев), 39:28 — 1:3. Мизюрин — 1 (Грачев, Лисин), 47:13 — 2:3. Чудинов — 1 (Соловьев, Мизюрин), 51:35 — 3:3. Пулккинен — 3 (Сергеев), 58:31 — 3:4.

Вратари: Гарипов — Кузнецов.

Броски: 25 (8+6+11) — 28 (11+6+11).

Судьи: Гамалей, Морозов.

12 августа. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».