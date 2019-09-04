Московское «Динамо» переиграло минское
Московское «Динамо» победило минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
В составе победителей отличились Вадим Шипачев, Дмитрий Моисеев и Вячеслав Кулемин. За минчан шайбы забросили Теему Пулккинен и Андрей Костицын.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«ХК Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Голы: Пулккинен — 2, 17:22 — 0:1. Шипачев — 2 (бол.), 23:11 — 1:1. Моисеев — 1 (Миронов, Кулемин), 23:37 — 2:1. Кулемин — 2, 40:32 — 3:1. А. Костицын — 1 (бол., Эллиотт, Паре), 50:42 — 3:2.
Вратари: Бочаров — Энрот (58:41 — 59:14, 59:26).
Штраф: 17 — 13.
Броски: 23 (8+7+8) — 25 (6+9+10).
Судьи: Кочетов, Юдаков.
4 сентября. Москва. «ВТБ Арена».
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