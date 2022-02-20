Московское «Динамо» переиграло «Авангард» в товарищеском матче

Московское «Динамо» нанесло поражение «Авангарду» в контрольном матче. Встреча, состоявшаяся 20 февраля, завершилась со счетом 4:1 в пользу бело-голубых.

По шайбе в составе победителей забросили Роб Клинкхаммер, Артем Федоров, Владислав Ефремов и Андре Петерссон. Гол «Авангарда» на счету Никиты Сошникова.