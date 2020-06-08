Московское «Динамо» отреагировало на отмену режима самоизоляции в столице

Официальный Twitter московского «Динамо» опубликовал новое видео с фрагментом выступления мэра столицы Сергея Собянина, который ранее заявил о том, что режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в городе с 9 июня.

Динамовцы поставили на фоне видео песню Pharrell Williams — Happy, добавив в конце ролика празднование хоккеистов.

«Текущее настроение», — написано в Twitter «Динамо».