Московское «Динамо» отреагировало на отмену режима самоизоляции в столице
20:48
Официальный Twitter московского «Динамо» опубликовал новое видео с фрагментом выступления мэра столицы Сергея Собянина, который ранее заявил о том, что режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в городе с 9 июня.
Динамовцы поставили на фоне видео песню Pharrell Williams — Happy, добавив в конце ролика празднование хоккеистов.
«Текущее настроение», — написано в Twitter «Динамо».
Current mood?#МыДинамо pic.twitter.com/Hd1dltinCS— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) June 8, 2020
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