Московское «Динамо» обыграло «Витязь» в контрольном матче

В рамках подготовки к новому сезону КХЛ московское «Динамо» в контрольном матче обыграло «Витязь».

В составе победителей шайбы забросили Теэму Пулккинен, Владимир Брюквин и Олег Зайцев. В составе «Витязя» отличился Маттиас Теденбю.

Новый сезон КХЛ должен начаться второго сентября.

«ХК Динамо» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Пулккинен — 4, 8:34 — 1:0. Брюквин — 1 (бол.), 30:25 — 2:0. Теденбю — 1 (Пыленков, Дэнфорт), 53:57 — 2:1. Зайцев — 1, 59:27 — 3:1.

Вратари: Кузнецов — Тодыков.

19 августа. Новогорск. УТБ «Новогорск». 0 зрителей.