Московское "Динамо" обыграло ташкентский "Хумо" на Кубке губернатора Нижегородской области

Московское "Динамо" победило "Хумо" из Ташкента в матче Кубка губернатора Нижегородской области. На счету столичного клуба три победы в трех играх. Его соперник по финалу определится в игре нижегородского "Торпедо" против минского "Динамо". Хозяевам турнира для выхода в финал необходимо побежать минчан по меньшей мере в две шайбы.

Кубок губернатора Нижегородской области

"Динамо" (Москва) - "Хумо" (Ташкент) - 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Голы: Афиногенов - 1 (буллит), 3:49 - 1:0. Огурцов - 1, 17:32 - 2:0. Мошаров - 2 (Пепеляев, Ерохин), 34:28 - 2:1. Моисеев - 1 (В. Ефремов), 57:22 - 3:1. Миронов - 1 (п.в., Панкратов), 59:58 - 4:1.

Вратари: Бочаров - Смирягин (58:14 - 58:40, 58:45 - 59:58).

Штраф: 10 - 10.

Броски: 32 (9+15+8) - 22 (5+10+7).

Судьи: Гамалей, Юдаков.

10 августа. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".