Московское «Динамо» обыграло рижское
21 сентября 2019, 19:56
Московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло рижкское «Динамо» со счетом 4:1. Дубль оформил Андре Петерссон.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«ХК Динамо» (Москва) — «Динамо» (Рига) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Голы: Петерссон — 2 (Шипачев, Миронов), 39:05 — 1:0. Лямин — 1 (Зайцев, Шипачев), 39:56 — 2:0. Петерссон — 3 (п.в.), 56:40 — 3:0. Алишаускас — 3, 58:08 — 3:1. Яшкин — 2 (Шипачев), 58:20 — 4:1.
Вратари: Бочаров — Третьяк (56:28 — 56:40).
Штраф: 12 — 4.
Броски: 25 (5+15+5) — 39 (16+14+9).
Судьи: Гамалей, Фатеев.
21 сентября. Москва. «ВТБ Арена».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/?from=header-main-menu