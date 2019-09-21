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Московское «Динамо» обыграло рижкское

19:56

Московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло рижкское «Динамо» со счетом 4:1. Дубль оформил Андре Петерссон.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«ХК Динамо» (Москва) — «Динамо» (Рига) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы: Петерссон — 2 (Шипачев, Миронов), 39:05 — 1:0. Лямин — 1 (Зайцев, Шипачев), 39:56 — 2:0. Петерссон — 3 (п.в.), 56:40 — 3:0. Алишаускас — 3, 58:08 — 3:1. Яшкин — 2 (Шипачев), 58:20 — 4:1.

Вратари: Бочаров — Третьяк (56:28 — 56:40).

Штраф: 12 — 4.

Броски: 25 (5+15+5) — 39 (16+14+9).

Судьи: Гамалей, Фатеев.

21 сентября. Москва. «ВТБ Арена».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/?from=header-main-menu

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