Московское «Динамо» обыграло «Динамо» из Минска

Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей первую шайбу забросил Андрей Миронов, во втором периоде Иван Муранов упрочил победу москвичей.

Московское «Динамо» с 56 баллами занимает 4-е место в Западной конференции. «Динамо» Минск, набрав 51 очко, расположился строчкой ниже.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«ХК Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Миронов — 5 (бол., Тарасов, Ефремов), 3:17 — 1:0. Муранов — 4 (Игумнов), 29:59 — 2:0.

Вратари: Еременко — Фурх (59:29).

Штраф: 20 — 10.

Броски: 29 (8+10+11) — 28 (9+12+7).

Судьи: Бирин, Наумов.

9 января. Москва. «ВТБ Арена». 2535 зрителей.