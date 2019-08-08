Московское "Динамо" обыграло минское в матче Кубка губернатора Нижегородской области

В матче Кубка губернатора Нижегородской области московское "Динамо" одержало победу над минским – 4:1. Дмитрий Тарасов оформил дубль в большинстве, также на его счету результативная передача.

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Кубок губернатора Нижегородской области

"Динамо" (Минск) – "ХК Динамо" (Москва) – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы: Тарасов – 1 (бол., Петерссон, Шипачев), 33:01 – 0:1. Мартынов – 1 (бол., Денисов, Степанов), 37:33 – 1:1. Хиетанен – 1 (Петерссон, Тарасов), 38:57 – 1:2. Тарасов – 2 (бол., Хиетанен, Шипачев), 42:34 – 1:3. Попов – 1 (п.в.), 58:56 – 1:4.

Вратари: Кульбаков (57:22 – 58:56) – Кузнецов.

Штраф: 26 – 20.

Броски: 22 (12+6+4) – 29 (4+12+13).

Судьи: Гамалей, Оскирко.

8 августа. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".