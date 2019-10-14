Московское «Динамо» обыграло «Металлург», Индрашис и Хиетанен отличились дважды

Московское «Динамо» одержало победу над магнитогорским «Металлургом» (6:3) в матче регулярного сезона КХЛ.

В составе хозяев отличились нападающие Микс Индрашис (дубль), Дмитрий Яшкин, Вячеслав Кулемин и дважды защитник Юусо Хиетанен. У «магнитки» забили нападающие Роман Любимов и дважды Сергей Мозякин.

«Динамо» с 21 баллом располагается на 4-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» — 11-я строчка и 14 очков (Восточная конференция).

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«Динамо» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)

Голы: Индрашис — 3 (Полыгалов, Чайковски), 7:51 — 1:0. Мозякин — 4 (бол., Расмуссен), 16:00 — 1:1. Мозякин — 5 (бол., Матушкин, Паршин), 17:14 — 1:2. Хиетанен — 5 (Игумнов), 24:55 — 2:2. Яшкин — 5 (бол., Хиетанен, Чайковски), 37:30 — 3:2. Любимов — 3, 42:48 — 3:3. Кулемин — 6 (Моисеев, Еременко), 50:38 — 4:3. Хиетанен — 6 (мен., п.в.), 58:40 — 5:3. Индрашис — 4 (мен., п.в., Полыгалов), 59:40 — 6:3.

Вратари: Еременко — Кошечкин (58:16 — 58:40, 59:01 — 59:40).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 32 (10+13+9) — 33 (9+9+15).

Судьи: Акузовский, Хрибик.

14 октября. Москва. «ВТБ Арена».

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