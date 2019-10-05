КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист»

17:23

Московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграло «Автомобилист» со счетом 4:1.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Кулемин — 5 (Моисеев, Волков), 3:37 — 0:1. Голышев — 1 (Кучерявенко, Гареев), 9:51 — 1:1. Миронов — 2 (Яшкин, Шипачев), 31:37 — 1:2. Лямин — 2 (Петерссон, Игумнов), 44:22 — 1:3. Брюквин — 1 (Полыгалов, Индрашис), 45:27 — 1:4.

Вратари: Коварж (Гросс, 45:27) — Бочаров.

Штраф: 30 — 28.

Броски: 30 (13+10+7) — 26 (7+9+10).

Судьи: Гамалей, Гусев.

5 октября. Екатеринбург. КРК «Уралец».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/?from=header-main-menu

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир