Московское «Динамо» обыграло «Авангард» благодаря голу Шипачева

Московское «Динамо» обыграло «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0. Единственную шайбу во втором периоде забил нападающий Вадим Шипачев. Динамовцы занимают 4-е место в Западной Конференции.

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«ХК Динамо» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Шипачев — 8 (Тарасов, Яшкин), 39:56 — 1:0.

Вратари: Бочаров — Бобков (58:33 — 59:52, 59:57).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 22 (7+7+8) — 29 (12+9+8).

Судьи: Рогачев, Сидоренко.

29 октября. Москва. «ВТБ Арена».