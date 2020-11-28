Московское «Динамо» обыграло «Амур»

Московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ дома обыграло «Амур» (3:2). Дублем в составе москвичей отличился Илья Шипов.

После этой победы москвичи поднялись на четвертое место на «Западе» с 38 очками, у «Амура» 26 очков и девятая позиция на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«ХК Динамо» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Голы: Шипов — 1 (Миронов, Тарасов), 29:02 — 1:0. Шипов — 2 (Линдберг), 36:09 — 2:0. Линдберг — 5 (Шипов, Тарасов), 48:36 — 3:0. Полунин — 5 (Горшков), 48:43 — 3:1. Терещенко — 3 (Голубев), 58:17 — 3:2.

Вратари: Бочаров — Аликин (57:41 — 58:32).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 29 (9+16+4) — 32 (7+7+18).

Судьи: Кулаков, Лаврентьев.

28 ноября. Москва. «ВТБ Арена». 2179 зрителей.