Московское «Динамо» объявило об уходе шведского нападающего Лилья
Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Якоб Лилья покинул московское «Динамо».
Пресс-служба клуба информирует, что права на шведского игрока остаются за бело-голубыми. Контракт хоккеиста с клубом был рассчитан до 30 апреля 2024 года.
«Одно из самых сложных решений нынешнего межсезонья. И клуб, и игрок были заинтересованы в том, чтобы отработать контракт полностью. Тем не менее определенные юридические нюансы и новый лимит на легионеров вынуждают нас действовать таким образом. Лилья покидает не только «Динамо», но и КХЛ. Права на него закреплены за нами. Удачи Якобу в новом клубе!» — сказал спортивный директор клуба Алексей Сопин.
29-летний Лилья в минувшем сезоне провел 52 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 27 (13+14) очков, а также 4 (1+3) балла в 6 встречах плей-офф.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3