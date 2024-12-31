Московское «Динамо» объявило об уходе 17-летнего форварда Рябкина

Московское «Динамо» объявило об уходе нападающего Ивана Рябкина.

Контракт с 17-летним россиянином расторгнут по инициативе игрока.

В этом сезоне Рябкин провел 15 матчей в МХЛ, в которых он набрал 12 (1+11) очков. На его счету два матча в этом сезоне FONBET Чемпионата КХЛ. В ВХЛ форвард набрал 2 (0+2) очка в 8 играх за петербургское «Динамо».