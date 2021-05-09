Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с Линдбергом

11:13
Теги:

Московское «Динамо» на своем сайте объявило о подписании нового контракта со шведским нападающим Оскаром Линдбергом. Новый договор рассчитан на 1 год и носит односторонний характер.

«Переговоры с Оскаром Линдбергом прошли достаточно комфортно и конструктивно. Для хоккеиста дебютный сезон в КХЛ прошел удачно, поэтому совместно с тренерским штабом было принято решение о продолжении сотрудничества. Оскар универсальный хоккеист, который хорошо действует на точке вбрасывания, надежно в обороне и креативно в атаке. Линдберг может сыграть как в центре, так и на краю. Ждем, что новый сезон станет для игрока еще успешнее», — сказал генеральный директор Евгений Кровопусков.

29-летний Линдберг в прошедшем сезоне дебютировал в КХЛ. В регулярном чемпионате он провел 44 матча и набрал 36 (11+25) очков. В плей-офф он отметился 4 (3+1) баллами в 10 матчах.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/157162-oskar_lindberg_ostaetsya_v____dinamo__

Читайте также

Мы дождались нового Гретцки? Макдэвид выбил сотню даже в укороченной регулярке!
Илон Маск признался в наличии у него синдрома Аспергера
Покупатель изрезал охранника магазина в центре Москвы
У Илона Маска есть синдром Аспергера или нет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд