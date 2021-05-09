Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с Линдбергом

Московское «Динамо» на своем сайте объявило о подписании нового контракта со шведским нападающим Оскаром Линдбергом. Новый договор рассчитан на 1 год и носит односторонний характер.

«Переговоры с Оскаром Линдбергом прошли достаточно комфортно и конструктивно. Для хоккеиста дебютный сезон в КХЛ прошел удачно, поэтому совместно с тренерским штабом было принято решение о продолжении сотрудничества. Оскар универсальный хоккеист, который хорошо действует на точке вбрасывания, надежно в обороне и креативно в атаке. Линдберг может сыграть как в центре, так и на краю. Ждем, что новый сезон станет для игрока еще успешнее», — сказал генеральный директор Евгений Кровопусков.

29-летний Линдберг в прошедшем сезоне дебютировал в КХЛ. В регулярном чемпионате он провел 44 матча и набрал 36 (11+25) очков. В плей-офф он отметился 4 (3+1) баллами в 10 матчах.