Московское «Динамо» объявило о переносе двух выездных матчей КХЛ

Московское «Динамо» сообщило, что два выездных матча команды FONBET чемпионата КХЛ сезона-2025/26 перенесены из-за занятости арен в Санкт-Петербурге.

Игра против «Шанхай Дрэгонс», которая должна была состояться 18 октября, перенесена на 14 октября, а первый матч сезона со СКА пройдет 4 ноября вместо 3 ноября.

В июле стало известно, что «Шанхай Дрэгонс» проведут сезон-2025/26 на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, на которой также выступает СКА.