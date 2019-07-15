Московское "Динамо" объявило о переходе Сергиенко

Защитник Юрий Сергиенко стал игроком московского "Динамо", сообщает официальный сайт бело-голубых. Односторонный контракт с 24-летним хоккеистом рассчитан на два года.
Первую часть предыдущего сезона Сергиенко провел в "Торпедо", где набрал 6 (4+2) очков за 33 матча. Затем спортсмен перешел в "Салават Юлаев", где отличился одной результативной передачей за 17 игр.
Карьеру в КХЛ защитник начал в сезоне 2015/16 в составе ЦСКА. Также выступал за "Сибирь" и "Спартак".
Юрий Сергиенко пополнил состав бело-голубых!— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) 15 июля 2019 г.
Московское «Динамо» заключило с 24-летним защитником односторонний контракт на два года.
Подробности: https://t.co/ugT4OtqalK#МыДинамо pic.twitter.com/OW78lYKIT9
Дополнительная информация
https://dynamo.ru/news/81355-yuriy_sergienko_popolnil_sostav_belo_golubyih
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