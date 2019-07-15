Московское "Динамо" объявило о переходе Сергиенко

Защитник Юрий Сергиенко стал игроком московского "Динамо", сообщает официальный сайт бело-голубых. Односторонный контракт с 24-летним хоккеистом рассчитан на два года.

Первую часть предыдущего сезона Сергиенко провел в "Торпедо", где набрал 6 (4+2) очков за 33 матча. Затем спортсмен перешел в "Салават Юлаев", где отличился одной результативной передачей за 17 игр.

Карьеру в КХЛ защитник начал в сезоне 2015/16 в составе ЦСКА. Также выступал за "Сибирь" и "Спартак".