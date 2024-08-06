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Сегодня, 10:48

Московское «Динамо» обменяло нападающего Никонова в «Сочи» на денежную компенсацию

Руслан Минаев
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Московское «Динамо» объявило об обмене нападающего Андрея Никонова в «Сочи» на денежную компенсацию.

21-летний россиянин в прошлом сезоне провел 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ и сделал 2 голевые передачи. В Кубке Гагарина на его счету 5 игр без результативных действий.

Всего в КХЛ на его счету 104 матча и 8 (4+4) очков.

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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