Московское «Динамо» обменяло Джиошвили в «Трактор» на Дер-Аргучинцева

«Трактор» получил нападающего Максима Джиошвили из московского «Динамо» в обмен на форварда Семена Дер-Аргучинцева.

29-летний Джиошвили выступал за «Динамо» с 2022 года. В сезоне-2025/26 он провел 36 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 9 (3+6) очков в 36 играх.

Дер-Аргучинцев играл за «Трактор» с 2023 года. В этом сезоне в активе 25-летнего форварда 23 (2+21) балла в 33 матчах.

«Трактор» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 48 баллами располагается на четвертой строчке «Запада».