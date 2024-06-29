Московское «Динамо» обменяло двух нападающих в «Адмирал»

Московское «Динамо» объявило об обмене с «Адмиралом» хоккеистами.

Московскую команду покидают нападающие Иван Муранов и Егор Петухов. Взамен клуб получит денежную компенсацию.

С игроками будут подписаны односторонний и двусторонний контракты соответственно, сроком на один сезон.

В сезоне-2023/24 КХЛ хоккеисты с «Динамо» завоевали Кубок Континента.