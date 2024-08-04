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Сегодня, 12:59

Московское «Динамо» обменяет вратаря Коновалова в «Адмирал»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Илья Коновалов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» обменяет вратаря Илью Коновалова в «Адмирал».

По нашей информации, сумма денежной компенсации составит 20 миллионов рублей.

26-летний Коновалов выступает за «Динамо» с 2022 года. В прошлом сезоне вратарь провел 42 матча в составе бело-голубых в регулярном чемпионате КХЛ и еще шесть встреч — в розыгрыше Кубка Гагарина. Коэффициент надежности голкипера составил 2,82.

Илья Коновалов
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Динамо (Москва)
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