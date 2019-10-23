Московское «Динамо» на выезде обыграло «Адмирал», Яшкин сделал дубль

Московское «Динамо» одержало победу над «Адмиралом» (4:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Дмитрий Яшкин. Также отличились Максим Афиногенов и Сергей Бойков. У хозяев забил Александр Коннов.

«Динамо» набрало 27 очков и занимает второе место на Западе. У «Адмирала» 25 очков и шестое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо» (Москва) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Афиногенов — 2 (Чайковски, Хиетанен), 5:05 — 0:1. Бойков — 1 (Полыгалов), 32:14 — 0:2. Яшкин — 6 (Тарасов, Зайцев), 38:13 — 0:3. Яшкин — 7 (Шипачев), 40:32 — 0:4. Коннов — 2 (Лалонд, В. Стрельцов), 52:16 — 1:4.

Вратари: Олкинуора — Бочаров.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (7+15+8) — 27 (8+10+9).

Судьи: Васильев, Цыплаков.

23 октября. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика