Московское "Динамо" будет играть на "канадской" площадке в сезоне-2019/20

В сезоне-2019/20 домашние матчи московского "Динамо" будут проходить на "канадской" площадке с размерами 60x26 метров, информирует официальный сайт столичной команды.

– Мы знаем о решениях Конгресса Международной федерации хоккея и рекомендациях всем национальным федерациям проводить соревнования на площадках 60×26 метров. Считаем, что это позитивно скажется на зрелищности хоккейных матчей — будет больше голов и силовой борьбы. «Динамо» следует современным тенденциям и тоже перейдет на канадский размер. Игра станет быстрее и активнее, что должно понравиться нашим болельщикам.

Наша домашняя арена является одной из лучших в Европе. Технически она очень современна и дает возможность без труда изменять размер коробки. Закладные элементы позволяют установить любой из трех видов бортовой системы — и канадский вариант, и финский, и европейский. Так что никаких проблем из-за этого перехода не будет. Наоборот, мы видим только плюсы, – приводит слова спортивного директора "Динамо" Романа Бобкова клубная пресс-служба.

Отметим, что на площадках североамериканского типа с 2020 года будут проходить все чемпионаты мира по хоккею.

Все о КХЛ – здесь