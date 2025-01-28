Морозов заменит Кузнецова на Матче звезд КХЛ

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Форвард «Спартака» Иван Морозов примет участие в Матче звезд КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

24-летний россиянин заменит нападающего СКА Евгения Кузнецова, который не примет участие в шоу из-за травмы.

В текущем сезоне Морозов провел 45 матчей, в которых набрал 30 (14+16) очков.