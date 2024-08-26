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Сегодня, 13:10

Морозов высказался о канадских игроках КХЛ, находящихся под следствием у себя на родине

Михаил Зислис
Обозреватель
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Алексей Морозов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что не считает проблемой наличие в КХЛ игроков, обвиняющихся в Канаде в изнасиловании.

— Диллон Дюбе и Майкл Маклауд, которые в Канаде находятся под следствием по делу об изнасиловании, классные игроки. Не считаете, что репутация лиги пострадает, если в апреле их признают виновными?

— СМИ могут рассуждать о чем угодно. Это их право. Но пока в правовом поле не вынесен вердикт и не опубликованы соответствующие юридические документы, поставить запрет на регистрацию такого игрока в КХЛ мы не можем. И еще. Вспомните пример Рида Буше, которого преследовали за поступок, который он совершил будучи подростком. Он понес за него ответственность. Нельзя спускать всех собак на человека и не давать ему второго шанса. Сейчас Буше ведет себя идеально, большой профессионал, отличный семьянин. Он здорово играет в «Авангарде», делает лигу интереснее и радует тысячи болельщиков. Разве это плохо? Что касается случая с Дюбе и Маклаудом, то решения суда еще даже не существует, чтобы прикидывать возможные последствия.

Полностью интервью Морозова читайте на сайте «СЭ»

Рид Буше
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