Морозов вернулся в состав «Спартака»

Нападающий Иван Морозов вернулся в расположение «Спартака», сообщает пресс-служба красно-белых.

Отмечается, что 25-летний форвард готовится вместе с командой к предстоящим играм.

29 августа на Кубке мэра Москвы хоккеист сдал допинг-тест, который показал наличие запрещенного вещества. 16 сентября его отстранили от тренировок и игр. Позже хоккеист признался, что употреблял кокаин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало Морозова на один месяц.