Морозов: «В «Ак Барсе» знали, что игроки могут быть вызваны в сборную, но пошли на перенос матча»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал слова главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова, который выразил недовольство отъездом игроков в сборную России перед матчем против «Йокерита».

— У нас уникальный сезон, матчи переносятся — уже 29 игр не сыграно. Календарь согласовывается перед началом сезона. Матч был перенесен — он был согласован и с ФХР, и с клубом. Они знали, что игроки могут быть вызваны, но пошли на перенос матча.

Сборная и домашний этап Евротура — важная часть подготовки к ЧМ. Матч сам показал, что «Ак Барс» без сборников выиграл.

Ранее лавный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над «Йокеритом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ возмутился ситуацией с отъездом игроков в сборную на Кубок Карьяла.