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Сегодня, 20:03

Морозов считает оптимальным для команд нынешнее число игр регулярного чемпионата КХЛ

Алина Савинова
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Президент КХЛ Алексей Морозов убежден, что количество игр текущего сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ является оптимальным.

«Любой хоккеист скажет, что лучше играть, чем тренироваться. Если помните, это началось еще с Евротура, в котором наша сборная перестала участвовать. Раньше у нас было три паузы, а теперь осталась одна. Эти паузы надо чем-то заполнять, и, конечно же, играми, а не тренировками. Поэтому здесь хоккеистам выгода, ну и это побуждает к тому, чтобы наш чемпионат становился интереснее. Мы полностью поддерживаем, что 68 — это достаточное количество матчей для каждой команды в регулярном чемпионате на то время, которое нам отведено с 1 сентября по 30 апреля», — приводит ТАСС слова Морозова.

С сезона-2022/23 каждая команда проводит по 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, что является рекордным в лиге. На данный момент лидером Западной конференции является московское «Динамо», набравшее 53 очка за 38 игр. На «Востоке» первое место занимает «Металлург» (55 очков после 39 встреч).

Источник: https://tass.ru/sport/19449853
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 39 25 14 55
2 Авангард 37 25 12 53
3 Ак Барс 38 23 15 48
4 Лада 39 20 19 48
5 Сал. Юлаев 37 23 14 47
6 Трактор 38 20 18 44
7 Автомобилист 39 19 20 42
8 Сибирь 39 17 22 41
9 Амур 38 15 23 37
10 Нефтехимик 38 14 24 36
11 Барыс 38 12 26 31
12 Адмирал 36 11 25 29
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 38 25 13 53
2 Спартак 39 24 15 52
3 Локомотив 37 24 13 51
4 СКА 37 24 13 48
5 Торпедо 38 22 16 47
6 ЦСКА 37 20 17 42
7 Северсталь 37 16 21 38
8 Динамо Мн 37 16 21 36
9 Куньлунь РС 40 14 26 33
10 Сочи 38 14 24 31
11 Витязь 38 13 25 31
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