Морозов: «У нас нет заключения от строительной компании о возможности реконструкции домашнего дворца АКМ»

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о реконструкции дворца АКМ.

«У нас пока нет заключения от строительной компании о возможности реконструкции домашнего дворца АКМ. Руководство клуба тоже не дало ответа. До марта, когда вопрос о включении тульского клуба в КХЛ будет обсуждаться на совете директоров лиги, еще есть время», — заявил Морозов.

АКМ выступает в Высшей хоккейной лиге с 2021 года. Хоккейная арена в Туле вмещает 3040 зрительских мест.