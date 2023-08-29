Морозов: «У Свечникова и Дер-Аргучинцева есть потенциал и мастерство, чтобы хорошо проявить себя в КХЛ»

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, как изменился уровень лиги в условиях изоляции.

«Прошлый сезон показал, что хоккей прогрессирует по всем направлениям. Это касается и возвращения болельщиков на трибуны. Все-таки после пандемии многие забыли, что это такое. Плей-офф показал, что у нас люди пошли на хоккей, соскучились по нему, поняли, что у нас прикольно», — цитирует Metararings.ru слова Морозова.

Также он поделился мыслями о возвращении из НХЛ ряда хоккеистов.

«Хорошие, мастеровитые игроки возвращаются, попробовав себя в НХЛ. Сейчас Свечников вернулся, Дер-Аргучинцев. У этих ребят есть потенциал, мастерство и, я думаю, они себя хорошо проявят в нашем чемпионате», — добавил президент КХЛ.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. В первом матче сыграют ЦСКА и «Ак Барс». В прошлом сезоне московская команда стала обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии турнира до четырех побед армейцы обыграли казанский клуб (4-3).

ИИХФ отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022 года. В марте 2023-го организация приняла решение продлить отстранение на сезон-2023/24.