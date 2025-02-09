Морозов — о выборе города на Матч звезд-2026: «Мы сейчас ориентируемся на новые дворцы»

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о выборе города для проведения Матча звезд-2026.

— Есть решение, где пройдет следующий Матч звезд? Какие города в шорт-листе?

— На данный момент решения нет. Есть города, с которыми надо работать. У нас много критериев, по которым определяется, где будем проводить следующий Матч звезд. Мы сейчас ориентируемся на новые дворцы. В прошлом году мы провели в «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, сейчас в Новосибирске. В этом году планируется открытие новых арен в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Также мы не были на новой арене в Омске — ее мы не списываем со счетов. Будем общаться с регионами и принимающей стороной, кому это будет интересно и где нам будет комфортно провести следующий Матч звезд.