Морозов рассказал, что «Спартак» может переехать на арену «Мегаспорт»
14:52
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, где в следующем сезоне планируют играть «Спартак» и «Куньлунь».
«Спартак» прорабатывает вариант с «Мегаспортом». А «Куньлунь» продолжит базироваться в Мытищах", — сказал Морозов. Также руководитель добавил, что «Торпедо», скорее всего, будет переведено в Западную конференцию.
Текущий сезон красно-белые провели на стадионе «ЦСКА Арене». Команда в первом раунде плей-офф уступила московским армейцам со счетом 0-4 в серии.
(Михаил Зислис)
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