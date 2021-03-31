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Морозов рассказал, что «Спартак» может переехать на арену «Мегаспорт»

14:52
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, где в следующем сезоне планируют играть «Спартак» и «Куньлунь».

«Спартак» прорабатывает вариант с «Мегаспортом». А «Куньлунь» продолжит базироваться в Мытищах", — сказал Морозов. Также руководитель добавил, что «Торпедо», скорее всего, будет переведено в Западную конференцию.

Текущий сезон красно-белые провели на стадионе «ЦСКА Арене». Команда в первом раунде плей-офф уступила московским армейцам со счетом 0-4 в серии.

(Михаил Зислис)

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